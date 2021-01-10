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Маск готов продать все имущество ради колонизации Марса
10.1.2021 12:59
Фото: rl0.ru
Американский миллиардер Илон Маск выразил готовность расстаться со всем своим имуществом, но доказать серьезность намерений по созданию автономного города на Марсе.
Предприниматель говорил об этом во время интервью для Business Insider.
Миллиардер заявил, что готов остаться практически бездомным, но воплотить в жизнь свой смелый и масштабный проект по освоению Красной планеты. По словам Илона Маска, он допускает, что у него не останется никаких ценностей, за исключением акций компаний.
В течение прошлого года бизнесмен, не так давно признанный богатейшим человеком планеты, уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости. По состоянию на 7 января капиталы основателя компаний Tesla и SpaceX в совокупности составляли порядка 188 млрд долларов, в результате он опередил главу Amazon Джеффа Безоса.
Ранее Маск назвал примерные сроки экспедиции людей на Марс. Как пояснил миллиардер, первый человек сможет попасть на Красную планету уже через шесть лет. Практически сразу после такого рода утверждений бизнесмена начали подозревать в желании создать первое внеземное правительство.
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