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В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
9.1.2021 23:02
Фото: gta-trinity.ru
В столице Соединенных Штатов сотрудники полиции проверяют сведения об обнаружении некого подозрительного предмета рядом со зданием Капитолия.
Об этом сегодня передает телевизионный канал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах Вашингтона.
Подозрительный предмет был найден у штаб-квартиры Национального комитета демократов. После того, как поступил сигнал, полиция Капитолия приступила к проверке этой информации.
Ранее стало известно, что в течение минувшей среды, 6 января, в Вашингтоне в районе Капитолия были обнаружены по меньшей мере три подозрительных устройства. Кроме того, американские правоохранители обезвредили две бомбы, найденные в центре города. Одна из них была оставлена в здании Национального комитета Республиканской партии, другая — в здании Капитолия.
В ряде СМИ появились сведения о том, что у Капитолия во время его штурма припарковали грузовик с оружием. По данным CNN, полиция задержала водителя, который оказался 70-летним жителем Алабамы по имени Лонни Лерой Коффман. Установлено, что в машине, которая была оставлена за квартал от Палаты представителей США и библиотеки Конгресса вечером 6 января, находились более десяти кустарно изготовленных взрывных устройств, а также незарегистрированные автомат и пистолет.
Как уже сообщалось, среди задержанных во время беспорядков у Капитолия оказалась русскоговорящая женщина и ее дочь. 54-летнюю жительницу Портленда, которая является уроженкой Молдавии, обвинили в незаконном вторжении и нарушении комендантского часа.
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