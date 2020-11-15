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Женская сеть myJulia.ru
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Появились подробности задержания в Вашингтоне русскоговорящей женщины
13:50
Фото: deon.pl
Во время массовых беспорядков у Капитолия была задержана 54-летняя русскоговорящая женщина из Портленда.
Как сообщает Buzzfeed, уроженка Молдавии обвиняется в незаконном вторжении и нарушении комендантского часа.
Аналогичные обвинения были предъявлены и дочери женщины, которая входит в число активных участников движения "Юные республиканцы штата Орегон". Как и мать, она является сторонницей действующего американского лидера Дональда Трампа.
Отмечается, что вместе с женщинами полиция задержала у Капитолия еще пять человек. После оформления протокола все они были освобождены. Уроженке Молдавии и ее дочери после случившегося власти запретили въезд в американскую столицу.
Ранее в российском посольстве в Соединенных Штатах заявили о том, что среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков в центре Вашингтона не было граждан РФ. В дипмиссии отметили, что продолжают следить за обстановкой в городе и при необходимости готовы оказывать согражданам любого рода консульско-правовую помощь.
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