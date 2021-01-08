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Полиция Тюмени задержала хозяйку частного пансионата, где погибли 7 человек


21:17
Полиция Тюмени задержала хозяйку частного пансионата, где погибли 7 человекФото: vechrost.ru

В Тюмени задержана женщина, являвшаяся хозяйкой частного дома для престарелых.

В результате пожара там погибли семь человек - четверо мужчин и три женщины, рассказали представители регионального СУ СКР.

Как сообщили представители ведомства, в отношении задержанной хозяйки пансионата возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия и ведут допрос очевидцев и свидетелей.

В пансионате, где произошло ЧП, изымают документацию. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пожар случился в нелегальном доме престарелых, который находился на территории населенного пункта Боровский Тюменской области, сообщает "Интерфакс". Жертвами инцидента стали "лежачие пенсионеры", пояснил источник агентства.

Ранее стало известно о пожаре в Башкирии, где погибли одиннадцать постояльцев частного дома престарелых. Как заявили после происшествия представители Минсоцзащиты региона, они не располагали сведениями о существовании этого пансионата.

Автор: Злата Богатова

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