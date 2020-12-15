Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек

15.12.2020 13:35

Фото: vk.com



В результате пожара в частном доме престарелых погибли одиннадцать человек, передает агентство "Интерфакс".



Как заявили представители Минсоцзащиты Башкирии, до ЧП они не знали о существовании пансионата.



Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Ишбулдино, который находится в Абзелиловском районе Башкирии. Минувшей ночью там началось возгорание в деревянном одноэтажном строении, где располагался частный дом престарелых. В момент прибытия пожарных дом, построенный в 1960-х годах, был уже полностью охвачен огнем.



Как пояснил глава районной администрации Ильдар Нафиков, спастись удалось пятерым людям, включая трех постояльцев. По его словам, первыми к месту ЧП прибыли добровольцы. Нафиков пояснил, что пожарная команда Халиловского сельского поселения, которая начала оказывать первую помощь, была там в 3:17 по московскому времени.



По данным МЧС, в сгоревшем доме устроила пансионат частная организация, оказывающая услуги содержания престарелых на круглосуточной основе. В результате инцидента погибли лежачие постояльцы - семь мужчин и четыре женщины.



Предположительно, возгорание могло начаться из-за человеческого фактора или технических неисправностей. Не исключено, что кто-то курил в постели.



В районной администрации пояснили, что дом престарелых действовал законно, имея статус центра социального обслуживания населения. Нарушением было лишь то, что люди там находились круглые сутки. Этого зарегистрированный вид деятельности не предусматривал.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.12.2020 17:46 На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка

На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка 14.12.2020 09:33 В больнице умер стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке

В больнице умер стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке 14.12.2020 06:23 В НАО возбудили уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении

В НАО возбудили уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении 13.12.2020 21:08 Житель Москвы заставлял десятилетнюю дочь сбывать наркотики

Житель Москвы заставлял десятилетнюю дочь сбывать наркотики 13.12.2020 13:41 В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников