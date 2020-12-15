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Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек
15.12.2020 13:35
Фото: vk.com
В результате пожара в частном доме престарелых погибли одиннадцать человек, передает агентство "Интерфакс".
Как заявили представители Минсоцзащиты Башкирии, до ЧП они не знали о существовании пансионата.
Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Ишбулдино, который находится в Абзелиловском районе Башкирии. Минувшей ночью там началось возгорание в деревянном одноэтажном строении, где располагался частный дом престарелых. В момент прибытия пожарных дом, построенный в 1960-х годах, был уже полностью охвачен огнем.
Как пояснил глава районной администрации Ильдар Нафиков, спастись удалось пятерым людям, включая трех постояльцев. По его словам, первыми к месту ЧП прибыли добровольцы. Нафиков пояснил, что пожарная команда Халиловского сельского поселения, которая начала оказывать первую помощь, была там в 3:17 по московскому времени.
По данным МЧС, в сгоревшем доме устроила пансионат частная организация, оказывающая услуги содержания престарелых на круглосуточной основе. В результате инцидента погибли лежачие постояльцы - семь мужчин и четыре женщины.
Предположительно, возгорание могло начаться из-за человеческого фактора или технических неисправностей. Не исключено, что кто-то курил в постели.
В районной администрации пояснили, что дом престарелых действовал законно, имея статус центра социального обслуживания населения. Нарушением было лишь то, что люди там находились круглые сутки. Этого зарегистрированный вид деятельности не предусматривал.
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