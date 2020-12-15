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Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек


15.12.2020 13:35
Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человекФото: vk.com

В результате пожара в частном доме престарелых погибли одиннадцать человек, передает агентство "Интерфакс".

Как заявили представители Минсоцзащиты Башкирии, до ЧП они не знали о существовании пансионата.

Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Ишбулдино, который находится в Абзелиловском районе Башкирии. Минувшей ночью там началось возгорание в деревянном одноэтажном строении, где располагался частный дом престарелых. В момент прибытия пожарных дом, построенный в 1960-х годах, был уже полностью охвачен огнем.

Как пояснил глава районной администрации Ильдар Нафиков, спастись удалось пятерым людям, включая трех постояльцев. По его словам, первыми к месту ЧП прибыли добровольцы. Нафиков пояснил, что пожарная команда Халиловского сельского поселения, которая начала оказывать первую помощь, была там в 3:17 по московскому времени.

По данным МЧС, в сгоревшем доме устроила пансионат частная организация, оказывающая услуги содержания престарелых на круглосуточной основе. В результате инцидента погибли лежачие постояльцы - семь мужчин и четыре женщины.

Предположительно, возгорание могло начаться из-за человеческого фактора или технических неисправностей. Не исключено, что кто-то курил в постели.

В районной администрации пояснили, что дом престарелых действовал законно, имея статус центра социального обслуживания населения. Нарушением было лишь то, что люди там находились круглые сутки. Этого зарегистрированный вид деятельности не предусматривал.

Автор: Злата Богатова

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