Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американский суд потребовал от россиянки Осиповой вернуть детей в США

17:20

Фото: vk.com



В Соединенных Штатах суд по делам семьи потребовал от гражданки РФ Богданы Осиповой в течение полутора месяцев вывезти детей из России.



Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвоката Патрика Бленчарда, представляющего интересы бывшего супруга женщины.



Как пояснил юрист, решение вынес суд по делам семьи в округе Седжвик (штат Канзас). Россиянке Богдане Осиповой (Мобли), имеющей также американское гражданство, предписано в течение полутора месяцев попытаться вернуть детей из России в Соединенные Штаты либо доказать, что она не может это сделать.



По словам Патрика Бленчарда, который представляет интересы бывшего мужа Богданы Осиповой - гражданина США Брайана Мобли, речь идет о разбирательстве, которое этот суд начал еще несколько лет назад. Слушания, инициированне в связи с разводом экс-супругов, проводятся отдельно от рассмотрения дела женщины в федеральном окружном суде в Канзасе.



Суд по делам семьи в округе Седжвик постановил, что Осипова проявила неуважение к суду, до сих пор не выполнив предписание о возвращении ее детей в Канзас. Как пояснил адвокат, женщине следует предпринять ряд шагов для отмены запрета на поездки детей и отмены опекунства. При этом Бленчард отметил, что если Осипова не возвратит детей в Соединенные Штаты, она "должна доказать, почему именно" это не удалось сделать.



В минувшую пятницу также состоялись слушания в федеральном окружном суде в Канзасе. Летом 2019 года россиянку признали виновной в похищении ребенка и по двум пунктам статьи о вымогательстве, в связи с чем приговорили к семи годам тюрьмы. В прошлом ноябре вердикт пересмотрели, Осипова вышла на свободу.



Согласно новому решению, которое огласил накануне судья Эрик Мелгрен, гражданка РФ не обязана отбывать тюремное заключение. Вместе с тем, Богдане Осиповой предписано запросить у российских властей разрешение на возвращение ее детей в Соединенные Штаты. По словам россиянки, у нее нет сейчас никакой возможности - "ни физической, ни юридической" обеспечить приезд детей.



Гражданка РФ Богдана Осипова, имеющая также американский паспорт, в 2014 году отправилась в Соединенные Штаты. Будучи беременной, она забрала у своего супруга годовалую дочь и вместе с ней выехала в Россию. Там у женщины появилась на свет второй ребенок. Когда осенью 2017 года россиянка вновь прибыла в США, ее задержали и обвинили в похищении собственных дочерей.



В прошлом МИД России неоднократно обращался к американским властям с требованием освободить Богдану Осипову. Несмотря на это, женщину признали виновной и осудили на семь лет тюрьмы. Кроме того, в приговоре было указано, что три года после освобождения она будет оставаться под надзором, а также выплатит экс-супругу $18 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18:41 Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19

Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19 15:10 Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом 14:24 Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию

Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию 13:50 Появились подробности задержания в Вашингтоне русскоговорящей женщины

Появились подробности задержания в Вашингтоне русскоговорящей женщины 13:25 Туристам могут запретить посещать кофешопы в Амстердаме