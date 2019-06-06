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Женская сеть myJulia.ru
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В США приговорили к семи годам тюрьмы россиянку, которая вывезла своих детей
11:13
Фото: vesti.ru
Дипломаты уже заявили, что считают приговор Богдане Осиповой несправедливым, передает ТАСС.
Генеральное консульство РФ в Хьюстоне намерено добиться пересмотра дела.
Как заявили в российской дипмиссии, приговор, вынесенный 38-летней гражданке РФ они считают несправедливым и будут добиваться пересмотра дела.
Ранее стало известно, что Богдану Осипову признали виновной в похищении собственных детей и вымогательстве. Суд, состоявшийся в Канзасе, приговорил женщину к наказанию в виде семи лет тюрьмы. Как заявил судья Федерального окружного суда города Уичито (штат Канзас) Эрик Мелгрен, Осипову могут выпустить на свободу при определенных условиях. В частности, речь идет о том, чтобы мать активно содействовала возвращению двух дочерей из России в США.
Богдана Осипова имеет двойное гражданство - РФ и США. Женщина воспитывала трех несовершеннолетних детей, включая двух дочерей, рожденных в браке с американцем Браеном Мобли. В 2014 году Осипова, находясь в состоянии беременности, увезла из Соединенных Штатов старшую дочь. Выезд ребенка не был согласован с мужем - супруги уже инициировали на тот момент бракоразводный процесс.
Младший ребенок Осиповой в результате родился в России. Вскоре супруги официально развелись, а в США суд постановил, что дочери должны проживать с отцом в Канзасе. Вместе с тем, в РФ суд опредилил место жительства детей с матерью в России, тогда как Мобли обязали платить алименты.
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