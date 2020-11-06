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Суд освободил осужденную в США россиянку Осипову


6.11.2020 11:55
Суд освободил осужденную в США россиянку ОсиповуФото: rtr-vesti.ru

Распоряжение о незамедлительном освобождение гражданки РФ Богданы Осиповой вынес Федеральный окружной суд Канзаса.

Ранее россиянка была осуждена на семь лет по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве.

Согласно постановлению апелляционного суда США десятого округа ответчица Богдана Мобли (фамилия экс-супруга Осиповой) должна быть немедленно освобождена из-под стражи в ожидании пересмотра приговора по ее делу. В тексте постановления указано, что слушания по вопросу о пересмотре меры наказания запланированы на 8 января следующего года. Предполагается, что заседание будет проходить в режиме видеоконференции.

В назначенное время Осипова должна явиться в офис службы пробации США по восточному округу Нью-Йорка либо другое место, чтобы принять участие в слушаниях по ее делу.

Гражданка РФ Богдана Осипова, имеющая также американский паспорт, в 2014 году отправилась в Соединенные Штаты. Будучи беременной, она забрала у своего супруга годовалую дочь и вместе с ней выехала в Россию. Там у женщины появилась на свет второй ребенок. Когда осенью 2017 года россиянка вновь прибыла в США, ее задержали и обвинили в похищении собственных дочерей.

В прошлом МИД России неоднократно обращался к американским властям с требованием освободить Богдану Осипову. Несмотря на это, женщину признали виновной и осудили на семь лет тюрьмы. Кроме того, в приговоре было указано, что три года после освобождения она будет оставаться под надзором, а также выплатит экс-супругу $18 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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