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Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом
15:10
Фото: vk.com
В Москве госпитализировали известную актрису театра и кино Лию Ахеджакову, передают российские СМИ.
Народная артистка России попала в больницу с коронавирусом.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя актрисы, госпитализированная с COVID-19 Лия Ахеджакова сейчас "чувствует себя нормально". Как долго артистка будет находиться под наблюдением специалистов, пока не уточняется.
Известно лишь, что 82-летняя Ахеджакова поступила на лечение в одну из столичных больниц и находится в обычной палате.
Ранее из-за коронавируса также пришлось лечь в стационар известным российским актерам Олегу Басилашвили и Алисе Фрейндлих.
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