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Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом
14:03
Фото: vk.com
Врачи настояли на госпитализации известного российского актера театра и кино Олега Басилашвили.
По мнению специалистов, учитывая возраст актера, ему лучше находиться под наблюдением медиков.
Как рассказала дочь 86-летнего Олега Басилашвили, несмотря на заражение коронавирусом, он не жаловался на самочувствие. Однако врачи настояли на том, чтобы артиста положили в больницу, учитывая его возраст, передает РБК
В афише театра спектаклей с участием Басилашвили нет вплоть до конца января.
Ранее стало известно о госпитализации в Петербурге Народной артистки России Алисы Фрейндлих. В конце декабря врачи были вынуждены положить актрису в реанимацию, у нее было диагностировано поражение 80% легких.
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