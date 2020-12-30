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Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом


14:03
Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусомФото: vk.com

Врачи настояли на госпитализации известного российского актера театра и кино Олега Басилашвили.

По мнению специалистов, учитывая возраст актера, ему лучше находиться под наблюдением медиков.

Как рассказала дочь 86-летнего Олега Басилашвили, несмотря на заражение коронавирусом, он не жаловался на самочувствие. Однако врачи настояли на том, чтобы артиста положили в больницу, учитывая его возраст, передает РБК

В афише театра спектаклей с участием Басилашвили нет вплоть до конца января.

Ранее стало известно о госпитализации в Петербурге Народной артистки России Алисы Фрейндлих. В конце декабря врачи были вынуждены положить актрису в реанимацию, у нее было диагностировано поражение 80% легких.

Автор: Злата Богатова

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