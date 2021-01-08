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При сходе лавины под Норильском погибли три человека
14:22
Фото: hotrs.su
Жертвами ЧП стали родители и их полуторагодовалый ребенок, находившиеся в одном из домиков.
Найденного под снежными завалами 14-летнего подростка из той же семьи доставили в больницу, врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.
К настоящему времени поисковая операция в месте схода лавины завершена, передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы Красноярского края. Под снегом спасатели смогли отыскать 14-летнего подростка. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в одну из больниц Норильска. Находившиеся в том же доме 38-летняя мать, 45-летний отец и второй ребенок погибли при сходе лавины.
В общей сложности в поисково-спасательных мероприятиях было задействовано порядка 250 человек. Вскоре после схода снежной массы удалось вызволить живыми семью из четырех человек, которая в момент ЧП находилась в другом домике.
Следственные органы региона после обнаружения тел погибших переквалифицировали уголовное дело на более тяжкую статью - оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель двух или более человек.
ЧП случилось минувшей ночью на горнолыжном курорте "Гора Отдельная", который расположен в пригороде Норильска. Лавиной накрыло несколько домиков, где находились люди.
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