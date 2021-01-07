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В Норильске после схода лавины нашли живыми семью из четырех человек
22:51
Фото: gochs24.ru
После схода лавины в Норильске удалось отыскать живыми семью из четырех человек, передает агентство "Интерфакс".
Снегом оказались засыпаны в общей сложности пять домиков, уточняется со ссылкой на источники в МЧС по Красноярскому краю.
Как стало известно, ЧП случилось рядом с горнолыжным комплексом "Гора отдельная", где снегом завалило пять домиков. Количество людей, которые могли находиться внутри, устанавливается, пояснили в МЧС региона.
По данным другого информированного источника, снегом были засыпаны четыре домика. В одном из них в тот момент была семья из четырех человек - родители и двое детей, возраст которых не уточнялся.
Объем сошедшей лавины пока остается неизвестным. Сотрудники экстренных служб направлены к месту происшествия.
Ранее на Камчатке при обвале льда на водопаде погиб человек, еще трое пострадали и были доставлены в больницу на вертолете.
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