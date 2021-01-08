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В Ленобласти после крушения легкомоторного самолета возбудили дело


8.1.2021 22:14
В Ленобласти после крушения легкомоторного самолета возбудили дело Фото: logists.by

По факту авиакатастрофы на аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области, где при крушении легкомоторного воздушного судна погибли пилот и двое пассажиров, возбудили уголовное дело.

Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

По данным ведомства, все обстоятельства случившегося выясняет Северо-Западное СУ на транспорте СК России. Кроме того, проверку по факту трагического инцидента сейчас уже проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили о столкновении двух самолетов - Cessna 150 и RA-2659 G. ЧП случилось над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы.

К настоящему времени установлено, что пилот судна Cessna, находившийся на борту один, совершил взлет с посадочной площадки в 13:38 по московскому времени. Минутой позже в воздух поднялся самолет Paper, в котором в тот момент были пилот и двое пассажира. Спустя еще минуту произошло столкновение.

После удара пилоту Cessna удалось приземлиться, воздушное судно получило незначительные повреждения. Второй самолет разбился. Все, кто был на борту Paper, погибли. Сведений о личности жертв авиакатастрофы пока нет. Известно лишь, что оба самолета выполняли тренировочный полет.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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