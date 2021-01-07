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В Мали при атаке вертолета на деревню погибли десятки мирных жителей


11:29
В Мали при атаке вертолета на деревню погибли десятки мирных жителейФото: livejournal.com

Жертвами авиаудара, который был совершен неизвестными, стали около ста мирных жителей.

Как передает агентство Anadolu, ЧП случилось в центре Мали, когда в одной из деревень Мопти праздновали свадьбу.

Удар по деревне Бойнти был нанесен поздней ночью. По данным агентства, неопознанный вертолет атаковал местных жителей, которые праздновали свадьбу. Жертвами инцидента стали порядка ста человек, десятки пострадали. Селян, получивших ранения, доставили для оказания помощи в медцентр города Дуэнца.

Мотивы инцидента на данный момент остаются неизвестными. Какого-либо официального комментария от местных властей пока еще не последовало.

Известно, что на территории региона Мопти в последнее время все чаще проявляют активность члены различных экстремистских группировок, включая формирования, имеющие связь с организацией "Аль-Каида" (деятельность официально запрещена в России).

Ранее террористы, действующие в Мали, заявили о причастности к подрыву бронеавтомобиля, в результате которого погибли двое французских военных, еще один с ранениями был доставлен в госпиталь.

Автор: Злата Богатова

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