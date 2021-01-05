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Дочь Меладзе попала в больницу с переломом шеи
10:45
Фото: joinfo.ua
Младшая дочь певца и продюсера Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею. О случившемся она рассказала в своем Instagram.
18-летняя девушка опубликовала в stories фото, которое было сделано при посещении Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии.
Показав снимок из больницы, дочь известного российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина пояснила, что сломала шею. При каких обстоятельствах было получено повреждение, дочь артиста не уточнила. Поблагодарив подписчиков за поддержку, она лишь отметила, что "все не так плохо", как могло оказаться. Врачи пришли к выводу, что у ее "сломан один позвонок".
Арина является младшей дочерью Валерия Меладзе от брака с Ириной Малухиной. В течение двадцати лет супружеской жизни у них также появились на свет Инга и Софья. После того, как в 2014 году артист оформил развод с первой женой, состоялась его свадьба с Альбиной Джанабаевой. Бывшая солистка "ВИА Гры" подарила мужу двух сыновей - Константина и Луку.
Ранее Энтони Хопкинс отметил 45-летний юбилей трезвости. Знаменитый британский актер поделился новостью в канун своего 83-го дня рождения и откровенно рассказал о том, почему много лет назад принял решение бросить пить.
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