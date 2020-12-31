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Энтони Хопкинс отметил 45-летний юбилей трезвости


31.12.2020 14:33
Энтони Хопкинс отметил 45-летний юбилей трезвостиФото: vk.com

Знаменитый британский актер Энтони Хопкинс признался, что ровно сорок пять лет назад бросил пить и сейчас отмечает юбилей трезвости.

Лауреат премии "Оскар", которому сегодня исполняется 83 года, сообщил об этой знаменательной дате в своем Twitter.

В опубликованном перед Новым годом видеоролике исполнитель культовой роли Ганнибала Лектера решил откровенно рассказать о том, как пришел к трезвости.

По словам Энтони Хопкинса, уходящий год оказался тяжелым, полным горя и печали для множества людей. Однако именно в этот день ровно сорок пять лет назад в его жизни случился "тревожный звоночек". Актер признался, что ощущал тогда, как его жизнь катится под откос.

Напившись в очередной раз практически до смерти, Хопкинс задумался о том, что впереди. Актер задался вопросом, хочет ли он жить или умереть. И в тот момент он решил, что хочет жить.

Актер признался, что затем "пришло облегчение". Вскоре его "жизнь стала потрясающей", — подчеркивает Хопкинс. Вместе с тем, до сих пор бывают дни, когда его одолевают сомнения. Однако артист справляется с этим, ведь "сегодня — это то завтра", о котором люди так беспокоились вчера. Поэтому не надо сдаваться, необходимо продолжать бороться, подчеркнул знаменитый артист.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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