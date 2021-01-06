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Женская сеть myJulia.ru
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Скончалась женщина, получившая ранение при беспорядках в Капитолии
01:53
Фото: buzzfeed.com
Женщина, раненная при беспорядках в Капитолии, умерла, передает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах Вашингтона.
Ранее сведения об инциденте подтвердила мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер.
Как заявила ранее Мюриэл Боузер, правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого в здании Конгресса могла быть ранена девушка. При этом мэр округа Колумбия отметила, что столичные власти пока еще не располагают какой-либо уточняющей информацией о случившемся.
По данным американских СМИ, конгрессменов сейчас продолжают эвакуировать из здания Капитолия. Сотрудники сил безопасности начали доставлять их на военную базу "Форт Макнейр", чтобы обеспечить безопасность членов Конгресса.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые прорвались в здание конгресса страны. Политик призвал манифестантов поддерживать "полицию Капитолия и силы правопорядка".
Манифестанты выступают против сертификации итогов президентских выборов. Незадолго до того, как они проникли в зал заседаний Сената, оттуда был экстренно эвакуирован вице-президент Майк Пенс.
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