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Трамп обратился к протестующим, захватившим Сенат
6.1.2021 23:29
Фото: vk.com
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к сторонникам, которые после массовой протестной акции в Вашингтоне прорвались в здание конгресса страны. Политик призвал манифестантов поддерживать "полицию Капитолия и силы правопорядка".
В своем Twitter американский президент Дональд Трамп призвал участников акции к мирному протесту. По его словам, им необходимо поддерживать "полицию Капитолия и силы правопорядка", действующих на благо государства.
Ранее участники протестов в Вашингтоне прорвались в зал заседаний Сената, несмотря на попытки блокировать вход в здание. Судя по фото- и видеоматериалам, которые распространяются сейчас в американских СМИ, сторонники Трампа находятся в пустом зале заседаний конгресса. Охранников на этих кадрах нет.
Манифестанты выступают против сертификации итогов президентских выборов. Незадолго до того, как они проникли в зал заседаний Сената, оттуда был экстренно эвакуирован вице-президент Майк Пенс.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают попытки разогнать манифестантов, однако множество людей все еще остаются у Капитолия. Отмечается, что силовики уже начали использовать спецсредства, в частности, слезоточивый газ.
Напомним, ранее Трамп анонсировал "адскую битву" за пост президента.
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