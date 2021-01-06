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ВОЗ рекомендует отложить повторный укол препаратом Pfizer/BioNTech
6.1.2021 16:06
Фото: vk.com
Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует на время отложить повторный укол при вакцинации от коронавируса препаратом производства Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщил информационный портал Medical Xpress.
Как указано в инструкции к препарату, второй укол при вакцинации должен быть сделан спустя 3-4 недели после первого. Эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что повторный укол допустимо отложить еще на несколько недель.
В официальном сообщении ВОЗ поясняется, что речь идет об исключительных случаях, в частности, когда может возникнуть дефицит вакцины, а прививки нужно поставить максимально возможному количеству пациентов.
Ранее в Норвегии подтвердили сведения о смерти двух пациентов, которым за несколько дней до этого поставили прививки от COVID-19 с использованием вакцины Pfizer/BioNTech.
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