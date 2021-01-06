|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Норвегии два человека скончались после прививки от COVID-19
6.1.2021 00:33
Фото: livejournal.com
Норвежское агентство лекарственных средств подтвердило информацию о двух смертельных случаях среди тех, кто был привит от коронавируса.
Как стало известно, пациенты умерли через несколько дней после вакцинации от COVID-19.
Возраст скончавшихся пациентов в официальном сообщении не уточняется. Специалисты сейчас пытаются выяснить, мог ли летальный исход быть связан с вакцинацией от коронавируса.
Известно также, что смерть наступила у тех, кто получил препарат, созданный американской компанией Pfizer в партнерстве с BioNTech.
Ранее в Португалии после прививки Pfizer скончалась 41-летняя женщина. По словам родственников, в прошлом Соня Асеведо не страдала от каких-либо проблем со здоровьем. Сотрудницу Португальского институте онкологии в Порто вакцинировали в конце прошлого года, в числе еще более пятисот работников этого учреждения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|