ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
Украинские воинские звания официально перевели на стандарты НАТО
Украинские воинские звания официально перевели на стандарты НАТО
Ученые изучили влияние кошек на работу «удаленщиков»
Ученые изучили влияние кошек на работу «удаленщиков»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп обратился к протестующим, захватившим СенатТрамп обратился к протестующим, захватившим Сенат
Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, заявила британский посолРоссия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, заявила британский посол
Путин объявил о создании фонда, который будет помогать детям с орфанными заболеваниямиПутин объявил о создании фонда, который будет помогать детям с орфанными заболеваниями
Украинские воинские звания официально перевели на стандарты НАТОУкраинские воинские звания официально перевели на стандарты НАТО
На Камчатке двое горняков погибли под завалом в шахтеНа Камчатке двое горняков погибли под завалом в шахте

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Найдены возможные входы в отдаленные районы Вселенной


6.1.2021 15:23
Найдены возможные входы в отдаленные районы ВселеннойФото: ourtimedv.com

Сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут оказаться входами в "порталы", которые ведут в отдаленные районы Вселенной.

Отчет исследователей, которые пришли к таким выводам, опубликован в Monthly Notices of the Royal Society.

По мнению специалистов, теоретически космические корабли могут быть способны проходить через такого рода "порталы". Вместе с тем, речь идет о таком уровне радиации, что члены экипажа при таких экспедициях не будут иметь никаких шансов выжить.

Черные дыры, равно как и "кротовые норы", отличаются мощнейшей гравитацией, поясняют ученые. Исследователи полагают, что если у черных дыр выходов не имеется, "порталы" должны их иметь. И активное ядро галактики в действительности может представлять собой вход в "кротовую нору".

В отчете указано, что на текущий момент специалисты обладают крайне малым количеством сведений о структуре таких потенциальных "порталов". Учитывая, что одно из таких явлений расположено на расстоянии около 13 миллионов световых лет от нашей планеты, объекты названы пока что недостижимыми.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Глава Казахстана написал статью после заявления депутата ГосдумыГлава Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы
Эксперт назвал последствия отключения России от SWIFTЭксперт назвал последствия отключения России от SWIFT
Пентагон: Иран планирует атаковать военных США в ИракеПентагон: Иран планирует атаковать военных США в Ираке
В Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли 60 машинВ Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли 60 машин
В Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряковВ Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряков

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru