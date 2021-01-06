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Найдены возможные входы в отдаленные районы Вселенной
6.1.2021 15:23
Фото: ourtimedv.com
Сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут оказаться входами в "порталы", которые ведут в отдаленные районы Вселенной.
Отчет исследователей, которые пришли к таким выводам, опубликован в Monthly Notices of the Royal Society.
По мнению специалистов, теоретически космические корабли могут быть способны проходить через такого рода "порталы". Вместе с тем, речь идет о таком уровне радиации, что члены экипажа при таких экспедициях не будут иметь никаких шансов выжить.
Черные дыры, равно как и "кротовые норы", отличаются мощнейшей гравитацией, поясняют ученые. Исследователи полагают, что если у черных дыр выходов не имеется, "порталы" должны их иметь. И активное ядро галактики в действительности может представлять собой вход в "кротовую нору".
В отчете указано, что на текущий момент специалисты обладают крайне малым количеством сведений о структуре таких потенциальных "порталов". Учитывая, что одно из таких явлений расположено на расстоянии около 13 миллионов световых лет от нашей планеты, объекты названы пока что недостижимыми.
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