Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Найдены возможные входы в отдаленные районы Вселенной

6.1.2021 15:23

Фото: ourtimedv.com



Сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут оказаться входами в "порталы", которые ведут в отдаленные районы Вселенной.



Отчет исследователей, которые пришли к таким выводам, опубликован в Monthly Notices of the Royal Society.



По мнению специалистов, теоретически космические корабли могут быть способны проходить через такого рода "порталы". Вместе с тем, речь идет о таком уровне радиации, что члены экипажа при таких экспедициях не будут иметь никаких шансов выжить.



Черные дыры, равно как и "кротовые норы", отличаются мощнейшей гравитацией, поясняют ученые. Исследователи полагают, что если у черных дыр выходов не имеется, "порталы" должны их иметь. И активное ядро галактики в действительности может представлять собой вход в "кротовую нору".



В отчете указано, что на текущий момент специалисты обладают крайне малым количеством сведений о структуре таких потенциальных "порталов". Учитывая, что одно из таких явлений расположено на расстоянии около 13 миллионов световых лет от нашей планеты, объекты названы пока что недостижимыми.



Автор: Злата Богатова

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