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В больнице умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе под Волгоградом
4.1.2021 23:38
Фото: smo333.com
Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту гибели человека, получившего ожоги в результате прорыва теплотрассы.
ЧП случилось в городе Волжский, трое пострадавших находятся в больнице.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель человека).
В минувшее воскресенье, 3 января, прорвало трубу на улице Оломоуцкая в городе Волжский Волгоградской области. Коммунальная авария случилась на участке трубопровода диаметром 600 мм.
После ЧП в больницу были экстренно доставлены четверо пострадавших - мужчины возраста 27, 30, 65 и 75 лет. Врачи диагностировали у них ожогами различной тяжести. Несмотря на оказанную помощь, старший из пациентов от полученных повреждений скончался.
Последствия коммунальной аварии были ликвидированы к утру следующего дня. На текущий момент все дома уже подключены к теплоснабжению.
Ранее в Ростовской области возбудили дело после гибели четырех человек. Предположительно, мужчина, женщина и двое детей могли скончаться из-за отравления бытовым газом.
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