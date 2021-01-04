|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ростовской области возбудили дело после гибели четырех человек
4.1.2021 23:04
Фото: vk.com
Следственные органы Ростовской области по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырех человек.
Трагедия, унесшая жизни двух взрослых и двух детей, произошла в городе Сальск.
Как сообщает пресс-служба регионального СК СКР, останки четырех человек были найдены в частном доме в минувшее воскресенье, 3 января. Жертвами происшествия стали мужчина и женщина, 1989 и 1986 г.р., и двое детей, двенадцати и тринадцати лет.
В ходе первичного осмотра помещения, где погибла семья, зафиксирован сильный запах газа. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек).
Ранее в Забайкалье семья из трех человек погибла из-за самовольного подключения к электросети. Жертвами ЧП в населенном пункте Илим (Нерчинский район) стали 55-летняя хозяйка дома, ее 36-летняя дочь и 16-летняя внучка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|