Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»

2.1.2021 21:02

Фото: vk.com



Слухи и любого рода политические заявления о том, что российская вакцина проходит государственную регистрацию на Украине, не соответствуют действительности.



С таким заявлением выступил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.



По словам Ляшко, Украина будет применять лишь препараты, успешно прошедшие третью фазу клинических исследований. Об этом главный санитарный врач Украины сообщил сегодня в своем Facebook.



Представитель Минздрава Украины пояснил, что в мире на текущий момент уже имеются вакцины от коронавируса, разрешенные к экстренному использованию и зарегистрированные на основе промежуточных отчетов о клинических исследованиях. Вместе с тем, киевское руководство допускает применение лишь тех препаратов, которые были зарегистрированы в государствах со строгой нормативной политикой, отметил Ляшко.



Ранее фармацевтическая компания "Биолек" из Харькова оформила заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" для использования на территории Украины. Соответствующий документ был размещен на портале партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", где также появилось заявление ее лидера, украинского политика Виктора Медведчука.



Представители "Биолека" еще в конце 2020 года смогли договориться с московским центром Гамалеи о начале партнерства в производстве российской вакцины от коронавируса. Компания готова приступить к такой деятельности уже в течение полугода. Как указывалось в опубликованных документах, руководство "Биолека" направило официальное обращение в Министерство здравоохранения Украины еще 30 декабря.



Автор: Злата Богатова

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