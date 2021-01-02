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В Минздрав Украины подана заявка на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
2.1.2021 13:03
Фото: verelq.am
Заявка на регистрацию на Украине созданной в РФ вакцины "Спутник V" была оформлена фармацевтической компанией "Биолек" из Харькова.
Соответствующий документ размещен на сайте партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", где также появилось заявление лидера этого политического движения Виктора Медведчука.
Представители "Биолека" еще в конце 2020 года смогли договориться с московским центром Гамалеи о начале партнерства в производстве российской вакцины от коронавируса. Компания готова приступить к такой деятельности уже в течение полугода. Как указано в опубликованных документах, руководство "Биолека" направило официальное обращение в Министерство здравоохранения Украины еще 30 декабря.
О договоренности, имеющейся у харьковчан с российскими разработчиками, Киев уведомил Виктор Мартин - руководитель зарегистрированной на Кипре материнской компании "Биолека", Vilkom services limited. В частности, он указал, что созданный в РФ препарат на данный момент прошел регистрацию в Белоруссии и Аргентине В этих странах уже прошли клинические испытания и стартовала массовая вакцинация.
Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с требованием начать закупку российской вакцины от коронавируса для защиты граждан.
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