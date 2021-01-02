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Скончался актер Владимир Коренев
2.1.2021 18:56
Фото: thematicnews.com
Владимир Коренев
Ушел из жизни известный советский и российский актер Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия".
По словам вдовы артиста, причиной смерти стал коронавирус, передает ТАСС.
Народному артисту РФ Владимиру Кореневу было восемьдесят лет. Актер, ставший широко известным после главной роли в ленте "Человек-амфибия", скончался из-за осложнений коронавируса, рассказала его вдова Алевтина Коренева.
В беседе с журналистами "Комсомольской правды" дочь артиста Владимира Коренева - Ирина рассказала о том, что последние дни ее отец провел в стационаре. После заражения коронавирусом он находился в т.н. "красной зоне".
Дочь артиста также отметила, что ее отец до того, как его состояние ухудшилось, продолжал играть в театре. Вместе с тем, представители Электротеатра Станиславский пояснили, что им пришлось некоторое время назад отменить спектакли с участием Коренева.
Информация о том, когда и где состоится прощальная церемония, будет объявлена позднее.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Во время учебы на последнем курсе ГИТИСа он был утвержден на главную роль в фильме "Человек-амфибия" Владимира Чеботарева. Сразу после выхода этой ленты на экраны, а в 1962 году она стала лидером советского проката, актер стал пользоваться широкой популярностью.
В течение своей творческой карьеры артист успел сыграть десятки ролей в театре и кино.
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