ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
В Чувашии 6 человек погибли при пожаре
В Чувашии 6 человек погибли при пожаре
В Карабахе при подрыве мины погиб человек
В Карабахе при подрыве мины погиб человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»
В Ливии освободили троих россиянВ Ливии освободили троих россиян
Скончался актер Владимир КореневСкончался актер Владимир Коренев
В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»В США десяткам пациентов вместо вакцины случайно ввели «коктейль Трампа»
Читинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбингеЧитинка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончался актер Владимир Коренев


2.1.2021 18:56
Владимир КореневФото: thematicnews.com
Владимир Коренев

Ушел из жизни известный советский и российский актер Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия".

По словам вдовы артиста, причиной смерти стал коронавирус, передает ТАСС.

Народному артисту РФ Владимиру Кореневу было восемьдесят лет. Актер, ставший широко известным после главной роли в ленте "Человек-амфибия", скончался из-за осложнений коронавируса, рассказала его вдова Алевтина Коренева.

В беседе с журналистами "Комсомольской правды" дочь артиста Владимира Коренева - Ирина рассказала о том, что последние дни ее отец провел в стационаре. После заражения коронавирусом он находился в т.н. "красной зоне".

Дочь артиста также отметила, что ее отец до того, как его состояние ухудшилось, продолжал играть в театре. Вместе с тем, представители Электротеатра Станиславский пояснили, что им пришлось некоторое время назад отменить спектакли с участием Коренева.

Информация о том, когда и где состоится прощальная церемония, будет объявлена позднее.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Во время учебы на последнем курсе ГИТИСа он был утвержден на главную роль в фильме "Человек-амфибия" Владимира Чеботарева. Сразу после выхода этой ленты на экраны, а в 1962 году она стала лидером советского проката, актер стал пользоваться широкой популярностью.

В течение своей творческой карьеры артист успел сыграть десятки ролей в театре и кино.

Ранее стало известно о смерти легендарного советского разведчика Джорджа Блейка. Бывший офицер британской разведки MI6, в середине прошлого века перешедший на сторону СССР, скончался на 99-м году жизни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реактореВ Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реакторе
Глава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для РоссииГлава МИД Украины: Крым станет «адской» темой для России
Кураева «извергнут из сана» по решению судаКураева «извергнут из сана» по решению суда
Правительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемииПравительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемии
Подозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погибПодозреваемый в причастности к взрыву в Нэшвилле погиб

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru