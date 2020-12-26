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Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
26.12.2020 19:44
Фото: mosvedi.ru
Ушел из жизни легендарный советский разведчик Джордж Блейк.
Бывший офицер британской разведки MI6, в середине прошлого века перешедший на сторону СССР, скончался на 99-м году жизни, рассказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.
Джордж Блейк родился в 1922 году. После завершения Второй мировой войны он был сотрудником британской разведки MI6, в его задачи тогда входила вербовка агентов в странах Восточной Европы. Когда Блейка направили работать в дипмиссию королевства в Сеуле, он оказался в непосредственной близости от событий Корейской войны и постепенно начал сомневаться в правильности собственных убеждений.
После раздела Кореи разведчик попал в плен, где стал убежденным коммунистом. Являясьуже двойным агентом, после освобождения он возглавил подразделение MI6 в Берлине. В этот период он смог передать Советскому Союзу огромное количество сведений о завербованных им агентах британской разведки.
В 1959 году Блейка предал польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский, сотрудничавший с ЦРУ. Спустя два года закрытый суд вынес решение о наказании в виде сорока двух лет лишения свободы, но разведчику удалось при помощи заключенных сбежать из тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Позднее Блейка смог переправиться в ГДР, откуда попал в СССР, где работал в Институте мировой экономики и международных отношений. Советское руководство наградило Блейка орденами Ленина и Красного Знамени.
Как признавался Блейк, своим наибольшим достижением он считает сорванную операцию ЦРУ и Великобритании, которая называлась "Берлинский тоннель". Агенты Соединенных Штатов совместно с англичанами создавали широкий туннель, чтобы подключиться к советским коммуникациям и на протяжении года считали, что добывают секретные сведения.
В действительности Блейк передал проект создания туннеля отечественной внешней разведке задолго до начала его использования. В результате американцам и их союзникам по НАТО исправно поставляли дезинформацию.
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