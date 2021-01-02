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В Карабахе при подрыве мины погиб человек
2.1.2021 14:59
Фото: sekunda.media
По факту гибели мужчины, подорвавшегося на мине, Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
Как информирует ведомство, ЧП случилось на территории Физулинского района.
В Нагорном Карабахе 1 января погиб азербайджанский гражданин Забиль Бабаев. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, мужчина получил тяжелые ранения в результате подрыва мины. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали, но травмы оказались смертельными. Пациент скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.
Обстановка в Карабахе резко обострилась 27 сентября, когда в регионе начались военные действия. До последнего времени Азербайджан и Армения оспаривали принадлежность этих земель. Конфликт начался еще в феврале 1988 года, когда в Степанакерте объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Вскоре после того, как в минувшем ноябре глава РФ Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта, в Карабах были направлены российские миротворцы.
Несколько дней назад турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил о том, что в Азербайджан направляются тридцать пять офицеров ВС Турции. Они будут нести службу в центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе совместно с российскими миротворцами, пояснил глава ведомства.
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