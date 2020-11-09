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В Карабах вылетели первые самолеты с российскими миротворцами


07:42
В Карабах вылетели первые самолеты с российскими миротворцамиФото: livejournal.com

В общей сложности для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта будет осуществлена переброска в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих РФ.

Кроме того, в регион направят 90 бронетранспортеров и около 400 единиц автомобильной и специальной техники.

Российское Министерство обороны информирует о том, что из Ульяновска в Карабах вылетели первые четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами на борту. Как указано в сообщении, которое цитирует ТАСС, в зону нагорнокарабахского конфликта также направляются "автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства".

Вскоре после этого ведомство сообщило о вылете еще двух самолетов.

По данным Минобороны, в общей сложности в зону нагорнокарабахского конфликта в целях развертывания миротворческого контингента предполагается перебросить 1 960 военнослужащих, а также девяносто БТР и 380 единиц авто- и спецтехники.

Накануне, 9 ноября, глава РФ Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Этому предшествовал инцидент с российским вертолетом, который был атакован в Армении у границы с Азербайджаном. Два человека погибли, еще один член экипажа с ранениями был эвакуирован на аэродром базирования. Удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК)

Вертолет был атакован ВС Азербайджана по ошибке, заявили в МИД страны. Представители официального Баку принесли Москве извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.

Автор: Злата Богатова

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