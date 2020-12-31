Новости шоу-бизнеса

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В Москве на вакцинацию от COVID-19 записались около 100 тыс. человек
22:04
Фото: vk.com
В российской столице на вакцинацию от коронавируса уже успели записаться порядка 100 тыс. человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал об этом в эфире канала "Россия 1".
По словам Сергея Собянина, в последнее время ежедневно записываются более десятка тысяч граждан. На текущий момент это сделали уже около 100 тыс. человек, отметил столичный градоначальник.
Поставили прививки от коронавируса примерно 50 тыс. человек, пояснил мэр Москвы. Собянин добавил, что после периода новогодних праздников жители столицы станут еще более активными и поспешат вакцинроваться от нового коронавируса, "и это здорово".
Собянин подчеркнул, что важно понимать: "без вакцинации нам не победить пандемию". Либо люди будут "бесконечно болеть", либо они сделают прививки, как от гриппа, после чего смогут переносить "сезонные колебания".
Ранее стало известно о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель поставить прививку от коронавируса, как только настанет очередь ее возрастной категории.
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