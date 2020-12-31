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Меркель планирует вакцинироваться от COVID-19


31.12.2020 16:25
Меркель планирует вакцинироваться от COVID-19Фото: vk.com

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается принять участие в вакцинации от коронавируса.

Политик сообщила об этом в новогоднем обращении, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ.

По словам Ангелы Меркель, она собирается вакцинироваться, как только подойдет ее очередь в рамках возрастной группы.

Говоря об итогах уходящего года, Меркель назвала 2020 наиболее трудным за все пятнадцать лет, которые она находится на посту канцлера ФРГ. По ее словам, продолжающаяся сейчас пандемия коронавируса представляет собой политический, социальный и экономический вызов века. Речь идет об историческом кризисе, добавила германский канцлер.

Ранее Меркель поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики. По словам канцлера ФРГ, в будущем она вполне может возвратиться к научной деятельности, и тогда университеты, присвоившие ей почетную докторскую степень, снова услышат ее имя после ухода с поста.

Автор: Злата Богатова

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