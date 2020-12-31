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В США из-за действий медика испорчены 500 доз вакцины от COVID-19
31.12.2020 12:37
Фото: defense.gov
В медицинском центре сети Aurora Health Care в городе Милуоки (штат Висконсин) пришлось отбраковать более 500 доз вакцины от нового коронавируса компании Moderna.
Как стало известно, испортивший препарат сотрудник уже уволен.
По данным американских СМИ, работник центра умышленно достал емкости с препаратом из специального холодильника, где они должны были храниться. Из-за нарушения температурного режима хранения свыше пятисот доз вакцины оказались испорченными.
Первоначально предполагалось, что речь идет об ошибке сотрудника, который забыл вернуть препарат в холодильник. Но позже работник признал, что действовал преднамеренно. Руководство Aurora Health Care в результате приняло решение об увольнении этого сотрудника. Кроме того, власти оповещены об инциденте, в дальнейшем будет проведено расследование.
Сведений о том, из-за чего сотрудник захотел испортить сотни доз препарата, пока не поступало.
Ране в США подтвердился еще один случай заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса. Пациента выявили на юге Калифорнии.
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