|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США выявили еще один случай заражения «британским» штаммом коронавируса
31.12.2020 11:33
Фото: telegram.one
Пациент, инфицированный т.н. "британским" вариантом коронавируса, был выявлен на территории Калифорнии.
Об этом губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил в ходе беседы с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.
По словам губернатора американского штата Калифорния, подтвердилась информация о том, что пациент заражен новым штаммом коронавируса. По словам Гэвина Ньюсома, речь идет о разновидности, которая сейчас распространяется в Соединенном Королевстве.
Как стало известно, первый случай инфицирования выявили на юге штата. Сколько человек могли оказаться под угрозой заражения, Ньюсом не уточнил. Фаучи в ответ заявил, что подобного следовало ожидать.
Первый случай заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса в Соединенных Штатах подтвердился 29 декабря, его зафиксировали в Колорадо. Кроме того, такие случаи уже регистрировались на территории Канады.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|