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В США умер один из наиболее известных маньяков


31.12.2020 12:19
В США умер один из наиболее известных маньяковФото: duck.show

В одной из тюрем штата Калифорния скончался 80-летний Сэмюел Литтл, передает агентство Associated Press.

Со ссылкой на пенитенциарное управление штата отмечается, что причины смерти имели естественный характер.

В прошлом Литтл был осужден на пожизненное заключение за три убийства. Однако в частных интервью ранее он признался в том, что причастен к гибели не менее девяноста человек. По тем или иным причинам ему удалось избежать ответственности за эти расправы, но в прессе его окрестили "самым результативным" маньяком Соединенных Штатов.

Представители тюрьмы, где скончался серийный убийца, пояснили, что у Литтла в прошлом были диагностированы сахарный диабет и проблемы с сердцем. Ухудшающееся здоровье и преклонный возраст стали причиной его смерти.

По данным полиции, свои преступления Литтл совершал на протяжении десятков лет - в период с 1970 по 2005 год. Злоумышленника удалось схватить лишь в 2012 году, его задержали за незаконный оборот наркотиков. Изучив образцы его ДНК, полицейские эксперты установили причастность Литтла к убийству трех девушек в Лос-Анджелесе. Все они погибли в 1987-1989 годы, убийца жестоко избил их, изнасиловал, а потом задушил.

Ранее экспертам удалось разгадать шифр в послании маньяка Зодиака, которое более полувека назад было отправлено в американскую газету San Francisco Chronicle.

Автор: Злата Богатова

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