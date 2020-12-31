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В США умер один из наиболее известных маньяков
31.12.2020 12:19
Фото: duck.show
В одной из тюрем штата Калифорния скончался 80-летний Сэмюел Литтл, передает агентство Associated Press.
Со ссылкой на пенитенциарное управление штата отмечается, что причины смерти имели естественный характер.
В прошлом Литтл был осужден на пожизненное заключение за три убийства. Однако в частных интервью ранее он признался в том, что причастен к гибели не менее девяноста человек. По тем или иным причинам ему удалось избежать ответственности за эти расправы, но в прессе его окрестили "самым результативным" маньяком Соединенных Штатов.
Представители тюрьмы, где скончался серийный убийца, пояснили, что у Литтла в прошлом были диагностированы сахарный диабет и проблемы с сердцем. Ухудшающееся здоровье и преклонный возраст стали причиной его смерти.
По данным полиции, свои преступления Литтл совершал на протяжении десятков лет - в период с 1970 по 2005 год. Злоумышленника удалось схватить лишь в 2012 году, его задержали за незаконный оборот наркотиков. Изучив образцы его ДНК, полицейские эксперты установили причастность Литтла к убийству трех девушек в Лос-Анджелесе. Все они погибли в 1987-1989 годы, убийца жестоко избил их, изнасиловал, а потом задушил.
Ранее экспертам удалось разгадать шифр в послании маньяка Зодиака, которое более полувека назад было отправлено в американскую газету San Francisco Chronicle.
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