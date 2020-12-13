Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты разгадали шифр маньяка Зодиака спустя 51 год

13.12.2020 15:14

Фото: vk.com



Шифр так и не пойманного серийного маньяка, получившего полвека назад известность как Зодиак, удалось разгадать международной команде взломщиков.



Об этом рассказала американская газета San Francisco Chronicle, в редакцию которой в 1969 году и пришло зашифрованное послание.



Над тайной "Шифра 340" (название дано по числу символов) ломали голову трое специалистов - из Австралии, Бельгии и Соединенных Штатов. В частности, маньяк писал, что не боится газовой камеры, ведь она сможет отправить его "в рай еще раньше". По словам серийного убийцы, у него "достаточно рабов", и они, в отличие от него, "боятся смерти".



К сожалению, имя Зодиака по тексту этого зашифрованного послания определить не удалось.



Письмо маньяка стало уже вторым прочитанным посланием. В прошлом супружеская пара из США смогла прочитать "Шифр 408". Они разгадали эту тайну еще в 1969 году. В том послании преступник сообщал, почему любит убивать.



Эксперты пояснили, что письма были зашифрованы по-разному. В первом случае требовалось подбирать буквы, обозначенные определенными символами. В "Шифре 340" слова были выстроены по диагонали вниз и иногда перемещались в сторону по столбцу. Речь идет о достаточно сложном типе шифрования, но такая схема входила в одно из военных руководств, которые были выпущены в 1950-х годах в Соединенных Штатах.



Автор: Злата Богатова

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