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Власти Японии запретят въезд в страну из-за нового штамма коронавируса
26.12.2020 19:27
Фото: smi2.net
Вплоть до конца января будет запрещен въезд в Японию из-за продолжающейся пандемии COVID-19, передает агентство Kyodo.
Власти страны приняли такое решение в связи с выявлением у пяти японцев нового штамма коронавируса, распространяющегося в Великобритании.
Ограничение вступает в силу уже в понедельник, 28 декабря, отмечает агентство. В период временного запрета - вплоть до февраля 2021 года - въезд в страну будет разрешен лишь японским гражданам и иностранцам, которые имеют долгосрочные визы.
Ранее стало известно о том, что в Японии у пяти местных жителей был выявлен новый штамм коронавируса. Речь идет о мутации возбудителя, которую не так давно зафиксировали в Великобритании. Вирус был обнаружен у пяти японцев, возвратившихся из королевства.
По последним данным, носители т.н. "британского" коронавируса были выявлены на территории Испании, Швейцарии и Швеции.
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