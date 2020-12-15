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Отрицающим коронавирус сектантам в Чихачево запрещают мыться
15.12.2020 12:03
Фото: кадр видео с youtube.com
РПЦ запретила схиархимандрита Иоанникия в служении
Представители общины запрещенного в служении схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) продолжают высмеивать всех, кто носит медицинские маски.
Последователям этого течения, которые проживают в деревне Чихачево Ивановской области, запрещено принимать лекарства и обращаться к врачам.
О жизни общины рассказали журналисты передачи "Специальный репортаж", которая выходит в эфир канала "Россия-24". Корреспондентам также удалось пообщаться с женщиной, прожившей там несколько суток. По словам бывшей насельницы, 27-летней Виктории Саломатовой, членам секты запрещено разговаривать.
В целом атмосфера там "была угнетающая", - вспоминает девушка. Когда ей захотелось покинуть общину через четыре дня после приезда, "старец" начал ее запугивать. В частности, он предупреждал, что она может вскоре скончаться, если уедет из Чихачево - "заснет и не проснется". Другие последовательницы секты лишь подтверждали, что с теми, кто покидает общину, происходит что-то ужасное, например, несчастный случай.
Трудникам приходится работать по 12 часов в сутки, а спят они не больше трех часов. За соблюдением распорядка, установленного в общине, следят специальные охранники. Суп, кашу и компот во время приема пищи подают из одной посуды, а также предлагают замороженный хлеб, датированный 2004 годом.
Членам общины нельзя мыться, а потому среди последователей ощущается специфический запах, отметили журналисты. Людям также запрещено принимать любые лекарства и обращаться к врачам. Всех, кто соблюдает антикоронавирусные требования, в частности, использует маски и антисептики для обработки рук, сектанты высмеивают.
В минувшем октябре Русская православная церковь официально запретила схиархимандрита Иоанникия в служении. Но до сих пор в Чихачево съезжаются паломники из Москвы, Нижнего Новгорода и Самары. Практически каждые выходные в эту деревню приезжают пять-шесть заполненных автобусов.
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