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Тутберидзе объяснила всплеск эмоций после проката Щербаковой
28.12.2020 12:05
Фото: foodmenu.ru.com
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла удержаться от слез, когда на льду выступила ее юная подопечная Анна Щербакова.
16-летняя спортсменка смогла одержать победу на национальном чемпионате, заработав при этом рекордно высокие баллы.
По словам Этери Тутберидзе, "Аня сотворила невозможное". Тренер пояснила, что процесс подготовки складывался сложно, "болезнь внесла поправки", и потому спортсменке даже предлагали сняться. Однако Анна Щербакова была настроена категорично, она даже не хотела обсуждать возможный отказ от участия в чемпионате.
Об этом наставница Щербаковой рассказала в эфире Первого канала. Тутберидзе при этом назвала свои слезы после выступления победительницы эмоциональным всплеском.
Как уже сообщалось ранее, 16-летняя Анна Щербакова одержала победу на проходившем в Челябинске чемпионате России. Юная спортсменка набрала в общей сложности 264,10 балла.
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