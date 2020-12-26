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Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России


26.12.2020 20:20
Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат РоссииФото: almode.ru

Золото чемпионата России по фигурному катанию, который проводился в Челябинске, завоевала сегодня 16-летняя Анна Щербакова.

Спортсменка вышла в лидеры национального турнира еще после короткой программы.

Как передают российские СМИ, за произвольный прокат Анна Щербакова получила от судей 183,79 балла. В совокупности спортсменка успела набрать 264,10 балла и была признана трехкратной чемпионкой России.

Результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов были превышали мировые рекорды, которые в прошлом были достигнуты соответственно россиянками Александрой Трусовой (166,62 балла) и Аленой Косторной (247,59 балла). Но согласно правилам, эти рекорды Щербаковой официально ратифицированы не будут, так как их зафиксировали во время национального первенства.

Серебро досталось Камиле Валиевой, которой также удалось преодолеть планку мировых рекордов по итогам произвольной программы (174,02) и по сумме баллов (254,01). Замкнула тройку лидеров Александра Трусова (246,37). Спортсменке удалось превзойти мировой рекорд в своей произвольной программе (170,61).

Напомним, на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россиянам было запрещено участвовать в крупных соревнованиях международного уровня под флагом РФ вплоть до 16 декабря 2022 года. Кроме того, в качестве компенсации расходов, которые WADA понесла в период с начала прошлого года, РУСАДА должно выплатить этой международной организации 1,27 млн долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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