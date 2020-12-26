Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа главная опасность новой мутации COVID-19

26.12.2020 13:00

Фото: rollingstone.com



"Британский" штамм может распространяться гораздо быстрее, выяснили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает ТАСС.



Как полагают специалисты, в этом отношении мутация на 56% опаснее ранее известных вариантом возбудителя.



Британские исследователи создали математическую модель передачи вируса, пытаясь проанализировать, как может распространяться новый штамм. В результате ученые установили, что возбудитель может передаваться на 56% легче.



В отчете указано, что не было выявлено каких-либо доказательств влияния на протекание болезни. В результате ученые констатировали, что главной опасностью VOC 202012/01 можно считать скорость его передачи.



Темпы распространения заболевания говорят о том, что в следующем году уровень госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, может превысить уже достигнутые ранее показатели. По мнению британских экспертов, это произойдет, даже если сохранятся многоуровневые ограничительные меры, которые власти объявили до 19 декабря.



Автор: Злата Богатова

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