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В Дагестане предотвратили теракт
12:37
Фото: tvzvezda.ru
Сотрудникам ФСБ, действовавшим совместно с представителями МВД, удалось предотвратить теракт в Дагестане, передают российские СМИ. В результате силовиками были задержаны четыре человека, являющиеся членами "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в России официально запрещена).
В результате совместной операции в Махачкале сотрудники ФСБ и МВД сумели предотвратить террористический акт. Силовики задержали четырех злоумышленников, которые входили в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство", сообщается со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как стало известно, задержанные намеревались совершить подрыв возле одного из административных зданий правоохранительных структур в столице Дагестана, а затем осуществить вооруженное нападение на сотрудников республиканского МВД.
Злоумышленники по месту их конспиративного проживания оборудовали тайник, рассказали представители ФСБ. Как оказалось, там находилось различное оружие - холодное и огнестрельное, боеприпасы к нему, а также кустарно изготовленное взрывное устройство. В гаджетах подозреваемых выявлена переписка, которую они вели с координаторами противозаконной деятельности, находившимися за границей.
Возбуждено уголовное дело. Сведения о личности задержанных пока не будут разглашаться в интересах расследования.
Накануне Ленинский районный суд Тамбова вынес решение об аресте 17-летнего студента колледжа. Юношу задержали по подозрению в подготовке теракта. В ходе осмотра арендованной квартиры, где проживал студент, силовики нашли и изъяли "взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", а также средства связи, в которых были сохранены инструкции по его сборке и применению СВУ из интернета.
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