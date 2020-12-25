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В Дагестане предотвратили теракт


12:37
В Дагестане предотвратили терактФото: tvzvezda.ru

Сотрудникам ФСБ, действовавшим совместно с представителями МВД, удалось предотвратить теракт в Дагестане, передают российские СМИ. В результате силовиками были задержаны четыре человека, являющиеся членами "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в России официально запрещена).

В результате совместной операции в Махачкале сотрудники ФСБ и МВД сумели предотвратить террористический акт. Силовики задержали четырех злоумышленников, которые входили в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство", сообщается со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как стало известно, задержанные намеревались совершить подрыв возле одного из административных зданий правоохранительных структур в столице Дагестана, а затем осуществить вооруженное нападение на сотрудников республиканского МВД.

Злоумышленники по месту их конспиративного проживания оборудовали тайник, рассказали представители ФСБ. Как оказалось, там находилось различное оружие - холодное и огнестрельное, боеприпасы к нему, а также кустарно изготовленное взрывное устройство. В гаджетах подозреваемых выявлена переписка, которую они вели с координаторами противозаконной деятельности, находившимися за границей.

Возбуждено уголовное дело. Сведения о личности задержанных пока не будут разглашаться в интересах расследования.

Накануне Ленинский районный суд Тамбова вынес решение об аресте 17-летнего студента колледжа. Юношу задержали по подозрению в подготовке теракта. В ходе осмотра арендованной квартиры, где проживал студент, силовики нашли и изъяли "взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", а также средства связи, в которых были сохранены инструкции по его сборке и применению СВУ из интернета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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