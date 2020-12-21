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В ЦАР из России направили 300 военных инструкторов
19:18
Фото: hibiny.com
В Центральноафриканскую республику (ЦАР) из России направляются триста военных инструкторов.
Москва уже официально уведомила о своем решении профильный комитет СБ ООН, указано на портале МИД РФ.
Как указано в сообщении на сайте отечественного дипломатического ведомства, российское руководство оперативно откликнулось на просьбу властей ЦАР. В результате в Москве было принято решение об отправке в эту страну дополнительно трехсот инструкторов. Российские специалисты будут оказывать содействие в сфере укрепления обороноспособности ЦАР.
Предполагается, что прибывшие из РФ инструкторы обучат военнослужащих национальной армии, которые предстоит затем отражать натиск незаконных вооруженных формирований. Содействие местным силовикам также оказывает контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР).
Ранее стало известно об обострении обстановки в этом африканском государстве, где 27 декабря планируются выборы на пост президента и в парламент. Лидеры ряда повстанческих формирований объединились в "Коалицию патриотов за перемены" общей численностью порядка 9 тыс. человек. Возглавил группировку экс-президент страны Франсуа Бозизе. Действующее правительство обвиняет его в попытке госпереворота.
18 декабря вооруженным боевикам удалось захватить город Бода, а днем позже под их контроль перешел город Мбаики, являющийся административным центром префектуры Лобай и расположенный в 107 км от Банги - столицы ЦАР.
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