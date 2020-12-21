ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусом
В Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусом
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа
Растет число стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией
Растет число стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В ЦАР из России направили 300 военных инструкторовВ ЦАР из России направили 300 военных инструкторов
В Москве растет число госпитализаций из-за COVID-19, заявил СобянинВ Москве растет число госпитализаций из-за COVID-19, заявил Собянин
В Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусомВ Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусом
В санкционный список Минторга США вошли СВР и Минобороны РФВ санкционный список Минторга США вошли СВР и Минобороны РФ
В Мексике во время похода погибли четверо туристовВ Мексике во время похода погибли четверо туристов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ЦАР из России направили 300 военных инструкторов


19:18
В ЦАР из России направили 300 военных инструкторовФото: hibiny.com

В Центральноафриканскую республику (ЦАР) из России направляются триста военных инструкторов.

Москва уже официально уведомила о своем решении профильный комитет СБ ООН, указано на портале МИД РФ.

Как указано в сообщении на сайте отечественного дипломатического ведомства, российское руководство оперативно откликнулось на просьбу властей ЦАР. В результате в Москве было принято решение об отправке в эту страну дополнительно трехсот инструкторов. Российские специалисты будут оказывать содействие в сфере укрепления обороноспособности ЦАР.

Предполагается, что прибывшие из РФ инструкторы обучат военнослужащих национальной армии, которые предстоит затем отражать натиск незаконных вооруженных формирований. Содействие местным силовикам также оказывает контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР).

Ранее стало известно об обострении обстановки в этом африканском государстве, где 27 декабря планируются выборы на пост президента и в парламент. Лидеры ряда повстанческих формирований объединились в "Коалицию патриотов за перемены" общей численностью порядка 9 тыс. человек. Возглавил группировку экс-президент страны Франсуа Бозизе. Действующее правительство обвиняет его в попытке госпереворота.

18 декабря вооруженным боевикам удалось захватить город Бода, а днем позже под их контроль перешел город Мбаики, являющийся административным центром префектуры Лобай и расположенный в 107 км от Банги - столицы ЦАР.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

На Гавайях начал извергаться вулкан КилауэаНа Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа
Трамп: СМИ раздувают масштабы кибератакиТрамп: СМИ раздувают масштабы кибератаки
Скончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий КернесСкончался болевший коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес
В Нагорном Карабахе при разминировании погиб российский офицерВ Нагорном Карабахе при разминировании погиб российский офицер
В Ухте собаки набросились на пару: женщина погиблаВ Ухте собаки набросились на пару: женщина погибла

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru