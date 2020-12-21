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Михалков снова перенес юбилей
21.12.2020 23:02
Фото: vk.com
Известный русский режиссер и актер Никита Михалков, которому 21 октября исполнилось 75 лет, перенес торжества по случаю своего юбилея.
Предполагается, что праздничные мероприятия, которые председатель Союза кинематографистов РФ собирается совместить с премьерным показом нового спектакля, состоятся 21-22 апреля 2021 года, передает ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе Никиты Михалкова, даты пока называются предварительные. Режиссер может изменить сроки предстоящих событий, в зависимости от эпидемиологической обстановки в Москве.
Ранее предполагалось, что в середине декабря в "Зарядье" пройдет премьерный показ новой постановки "12". Михалков намеревался совместить это с празднованием своего юбилея, уже переносившимся из-за коронавируса.
Напомним, из-за продолжающейся пандемии в 2021 году Берлинский кинофестиваль будет организован в виртуальном формате. По данным СМИ, в начале июня также состоится "мини-смотр".
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