Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Берлинский кинофестиваль проведут в виртуальном формате

17.12.2020 17:03

Фото: livejournal.com

Берлинский кинофестиваль



В 2021 году Берлинский кинофестиваль будет организован в виртуальном формате.



Как сообщает Variety, в начале июня также состоится "мини-смотр".



Первоначально предполагалось, что кинофестиваль пройдет в феврале. По причине второй волны коронавирусной пандемии организаторы приняли решение о переносе конкурсных показов на март. Кроме того, смотр будет проводиться в "виртуальном формате.



Известно также, что в начале лета состоится "мини-фестиваль", который пройдет в традиционном формате. В рамках этого смотра запланированы мировые кинопремьеры.



Официального подтверждения от оргкомитета Берлинского кинофестиваля пока еще не последовало. Уточняется лишь, что окончательные сведения о том, как будет проводиться форум, обнародуют уже в течение нескольких ближайших дней.



Ранее стало известно о переносе из-за пандемии Международного фестиваля Vivacello. Музыкальный смотр в этом году должен был стать уже двенадцатым по счету. Организаторы оставили неизменной лишь дату одного мероприятия. Произведения выдающихся композиторов XIX – XX вв. прозвучали в Концертном зале им. Чайковского 18 ноября. Среди исполнителей были французские виолончелисты Эммануэль Бертран и Эдгар Моро.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.12.2020 13:53 Кускус внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Кускус внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 17.12.2020 12:59 Российские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концерт

Российские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концерт 12.12.2020 23:53 В Мехико найдены новые части «ацтекской башни черепов»

В Мехико найдены новые части «ацтекской башни черепов» 12.12.2020 12:44 Скончался Валентин Гафт

Скончался Валентин Гафт 11.12.2020 13:59 СМИ: В Латвии умер корейский режиссер Ким Ки Дук