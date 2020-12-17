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Берлинский кинофестиваль проведут в виртуальном формате


17.12.2020 17:03
Берлинский кинофестивальФото: livejournal.com
Берлинский кинофестиваль

В 2021 году Берлинский кинофестиваль будет организован в виртуальном формате.

Как сообщает Variety, в начале июня также состоится "мини-смотр".

Первоначально предполагалось, что кинофестиваль пройдет в феврале. По причине второй волны коронавирусной пандемии организаторы приняли решение о переносе конкурсных показов на март. Кроме того, смотр будет проводиться в "виртуальном формате.

Известно также, что в начале лета состоится "мини-фестиваль", который пройдет в традиционном формате. В рамках этого смотра запланированы мировые кинопремьеры.

Официального подтверждения от оргкомитета Берлинского кинофестиваля пока еще не последовало. Уточняется лишь, что окончательные сведения о том, как будет проводиться форум, обнародуют уже в течение нескольких ближайших дней.

Ранее стало известно о переносе из-за пандемии Международного фестиваля Vivacello. Музыкальный смотр в этом году должен был стать уже двенадцатым по счету. Организаторы оставили неизменной лишь дату одного мероприятия. Произведения выдающихся композиторов XIX – XX вв. прозвучали в Концертном зале им. Чайковского 18 ноября. Среди исполнителей были французские виолончелисты Эммануэль Бертран и Эдгар Моро.

Автор: Злата Богатова

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