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Михалков переносит празднование юбилея на декабрь
18.10.2020 22:05
Фото: vk.com
Известный советский и российский режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков решил перенести празднование юбилея на декабрь, передает ТАСС.
Кинематографист, которому 21 октября исполнится 75 лет, собирается совместить торжественные мероприятия с премьерой новой постановки.
По словам Никиты Михалкова, сейчас не время устраивать торжества, учитывая, что мероприятие может быть очень многолюдным. Режиссер пояснил, что есть немало людей, "которые хотели бы прийти", и он был бы рад их поздравлениям. Однако юбиляр "предпочел от всего отказаться", надеясь на встречу в конце года, которая будет приурочена к выпуску нового спектакля.
В конце года зрителям представят сценическую версию художественного фильма "12" Никиты Михалкова, который вышел в 2007 году. Пьеса создавалась в соавторстве с драматургами, братьями Пресняковыми.
В качестве исполнителей главных ролей в этой постановке выступят не только актеры, сыгравшие в ленте, но и слушатели Академии кинематографического искусства. На сцене появится и сам юбиляр - Никита Михалков принимал участие в создании ленты как артист.
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