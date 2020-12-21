Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германии вынесли приговор по делу о нападении на синагогу

21.12.2020 17:05

Фото: deon.pl



Мужчину, который осенью прошлого года совершил вооруженное нападение на синагогу в Галле, приговорили к пожизненному лишению свободы.



Как передает ТАСС, злоумышленника признали виновным по целому ряду обвинений.



28-летний Штефан Б., являющийся гражданином ФРГ, обвинялся в совершении двух убийств и покушении на убийство порядка семидесяти человек. Кроме того, в его действиях немецкие правоохранители усмотрели разжигание розни по межнациональному признаку.



Резонансное дело рассматривалось Высшим земельным судом Саксонии-Анхальт в Наумбурге. Преступник был приговорен к высшей мере наказания - пожизненному заключению, сообщают местные власти.



Преступление было совершено 9 октября 2019 года, когда при нападении на синагогу в городе Галле были убиты два человека. В ходе расследования установили, что мотивы злоумышленника были антисемитскими, расистскими и ксенофобскими.



В материалах дела указано, что нападавший был вооружен 8 единицами огнестрельного оружия и имел при себе несколько взрывных устройств. Облачившись в бронежилет и шлем, он намеревался пробраться в здание синагоги, когда там собралось много верующих. Люди пришли в храм в день поста, покаяния и отпущения грехов - Йом Киппур. Свои действия злоумышленник снимал на камеру, транслируя в Сети.



Автор: Злата Богатова

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