|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Германии вынесли приговор по делу о нападении на синагогу
21.12.2020 17:05
Фото: deon.pl
Мужчину, который осенью прошлого года совершил вооруженное нападение на синагогу в Галле, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Как передает ТАСС, злоумышленника признали виновным по целому ряду обвинений.
28-летний Штефан Б., являющийся гражданином ФРГ, обвинялся в совершении двух убийств и покушении на убийство порядка семидесяти человек. Кроме того, в его действиях немецкие правоохранители усмотрели разжигание розни по межнациональному признаку.
Резонансное дело рассматривалось Высшим земельным судом Саксонии-Анхальт в Наумбурге. Преступник был приговорен к высшей мере наказания - пожизненному заключению, сообщают местные власти.
Преступление было совершено 9 октября 2019 года, когда при нападении на синагогу в городе Галле были убиты два человека. В ходе расследования установили, что мотивы злоумышленника были антисемитскими, расистскими и ксенофобскими.
В материалах дела указано, что нападавший был вооружен 8 единицами огнестрельного оружия и имел при себе несколько взрывных устройств. Облачившись в бронежилет и шлем, он намеревался пробраться в здание синагоги, когда там собралось много верующих. Люди пришли в храм в день поста, покаяния и отпущения грехов - Йом Киппур. Свои действия злоумышленник снимал на камеру, транслируя в Сети.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|