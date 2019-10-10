|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ рассказали о личности напавшего на синагогу в Германии
10.10.2019 13:49
Фото: 24.kz
Со ссылкой на источники в полиции немецкого города Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) сообщается, что нападавший действовал один.
Ранее следователи полагали, что речь может идти о двух злоумышленниках, которые открыли стрельбу на кладбище у синагоги.
Как передает агентство DPA, цитируя источники в местных правоохранительных органах, мужчина, совершивший серию нападений в германском Галле, действовал один. Ранее предполагалось, что у него был по меньшей мере один сообщник, однако эта версия не получила подтверждения.
ЧП случилось в минувшую среду, 9 октября, когда были совершены вооруженные нападения на синагогу и турецкую закусочную. В результате инцидентов были ранены четыре человека, двое из них скончались. Полиция задержала подозреваемого вскоре после происшествия. Случившееся квалифицировано как теракт.
По данным Spiegel, к инциденту причастен 27-летний житель Саксонии-Анхальт по имени Стефан B. Являясь коренным немцем, он действовал из антисемитских побуждений. Мужчина считает себя правым радикалом и в прошлом не скрывал своих убеждений, однако в поле зрения полиции до ЧП не попадал.
Позже выяснилось, что нападавший вел трансляцию стрельбы. Запись, сделанную им в Галле, успели посмотреть свыше двух тысяч человек. Примерно через полчаса с начала передачи видеоданных появилось предупреждение о нарушении, сразу после чего материал был удален.
Выстрелы на кладбище у синагоги прозвучали в Йом-Кипур, который считается одним из наиболее значимых праздников в иудаизме. В этот торжественный день евреи на двадцать пять часов отказываются от еды, воды, работы и плотских утех, проводя большую часть времени в молитвах о прощении.
Ранее крупное ДТП в германском Лимбурге было квалифицировано как попытка убийства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|