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СМИ рассказали о личности напавшего на синагогу в Германии


10.10.2019 13:49
СМИ рассказали о личности напавшего на синагогу в ГерманииФото: 24.kz

Со ссылкой на источники в полиции немецкого города Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) сообщается, что нападавший действовал один.

Ранее следователи полагали, что речь может идти о двух злоумышленниках, которые открыли стрельбу на кладбище у синагоги.

Как передает агентство DPA, цитируя источники в местных правоохранительных органах, мужчина, совершивший серию нападений в германском Галле, действовал один. Ранее предполагалось, что у него был по меньшей мере один сообщник, однако эта версия не получила подтверждения.

ЧП случилось в минувшую среду, 9 октября, когда были совершены вооруженные нападения на синагогу и турецкую закусочную. В результате инцидентов были ранены четыре человека, двое из них скончались. Полиция задержала подозреваемого вскоре после происшествия. Случившееся квалифицировано как теракт.

По данным Spiegel, к инциденту причастен 27-летний житель Саксонии-Анхальт по имени Стефан B. Являясь коренным немцем, он действовал из антисемитских побуждений. Мужчина считает себя правым радикалом и в прошлом не скрывал своих убеждений, однако в поле зрения полиции до ЧП не попадал.

Позже выяснилось, что нападавший вел трансляцию стрельбы. Запись, сделанную им в Галле, успели посмотреть свыше двух тысяч человек. Примерно через полчаса с начала передачи видеоданных появилось предупреждение о нарушении, сразу после чего материал был удален.

Выстрелы на кладбище у синагоги прозвучали в Йом-Кипур, который считается одним из наиболее значимых праздников в иудаизме. В этот торжественный день евреи на двадцать пять часов отказываются от еды, воды, работы и плотских утех, проводя большую часть времени в молитвах о прощении.

Ранее крупное ДТП в германском Лимбурге было квалифицировано как попытка убийства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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