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В Карабахе спасатели обнаружили тела 22 военных


21.12.2020 09:20
СтепанакертФото: vk.com
Степанакерт

Карабахские спасатели в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили и вынесли останки двадцати двух армянских военнослужащих.

Речь идет о территориях региона, где ранее проводились боевые действия, передает ТАСС.

Со ссылкой на пресс-службу МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отмечается, что спасатели обнаружили тела военных в Горадизе, Джебраиле и Ишханадзоре. К настоящему времени все останки уже вывезены для передачи представителям Минобороны.

Ранее стало известно о гибели в Карабахе российского офицера. Как заявили в Министерстве обороны РФ, взрывное устройство сработало в ходе мероприятий по разминированию участка дороги близ населенного пункта Шуша.

Военнослужащему была незамедлительно оказана медицинская помощь, но травмы оказались слишком серьезными. По дороге в госпиталь офицер группы разминирования Международного противоминного центра скончался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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