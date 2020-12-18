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В Нагорном Карабахе при разминировании погиб российский офицер
06:47
Фото: analitikaua.net
Шуша
В Министерстве обороны РФ, рассказав о трагическом происшествии, подчеркнули, что семье погибшего российского военнослужащего будет оказана помощь и поддержка, передает ТАСС.
По данным ведомства, ЧП случилось неподалеку от города Шуши.
Инцидент произошел в минувший четверг, 17 декабря, информирует Минобороны РФ. По данным военного ведомства, взрывное устройство сработало в ходе мероприятий по разминированию участка дороги близ населенного пункта Шуша. В результате получил смертельные ранения российский офицер группы разминирования Международного противоминного центра.
Военнослужащему была незамедлительно оказана медицинская помощь, но травмы оказались слишком серьезными. По дороге в госпиталь он умер. Семье погибшего военного Минобороны окажет всю возможную и необходимую поддержку и помощь, указано в сообщении ведомства.
Ранее в Тертерском районе Карабаха при взрыве мины погиб один офицер ВС Азербайджана, пострадали российский офицер миротворческих сил и четверо сотрудников МЧС НКР.
Напомним, в ночь на 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении было принято трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе, а также вводе в регион российских миротворцев.
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