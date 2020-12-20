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Тропические леса Бразилии начали выделять углекислый газ


20.12.2020 11:09
Тропические леса Бразилии начали выделять углекислый газФото: uq.edu.au

Не поглощать, а выделять углекислый газ в последние годы начали тропические леса Бразилии, передает ТАСС.

По мнению специалистов, причины случившегося могут быть связаны с уменьшением объема осадков, волнами жары и продолжительной засухой.

Климатологи установили, что тропические леса Бразилии еще в 2013 году начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Отчет об этом исследовании был опубликован в научном журнале Science Advances.

По словам ученых, никто пока еще не пытался точно оценить, как деревья, растущие за пределами Амазонии, могут влиять на процессы фиксации углекислого газа. Как свидетельствуют результаты наблюдений, объем углерода, запасенного в тропических зарослях, продолжает постепенно снижаться. Подобное происходит из-за замедления поглощения СО2, а также увеличением его выбросов.

Изучением изменений биомассы тропических лесов Бразилии в промежутке между 1987 и 2020 годом занималась группа специалистов во главе с профессором Федерального университета Лавраса (Бразилия) Рубенсом Мануэлом дос Сантосом.

Ранее ученые изучили состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги и пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Как предполагают геологи, небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частями единого целого.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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